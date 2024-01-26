Оболонь — Дукаджини 4:1: обзор матча

Сегодня, 25 января, Оболонь провела второй спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Соперником киевлян стала ФК Дукаджини из Косово. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу Оболони.

Следующий матч команда Валерия Иващенко проведет против Баник Острава (Чехия). Игра состоится 27 января.

Контрольный матч 25 января

Оболонь (Украина) — Дукаджини 4:1 ( 2:0)

Голы: 1:0 — 38 Грисьо, 2:0 — 44 Вишневский, 2:1 — 50 Шабани (пен), 3:1 — 67 Тарануха, 4:1 — 83 Суханов ;

Вчера Оболонь проиграла другой команде из Косово — Малишева (0:2).

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