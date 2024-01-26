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Футбол

Определился второй финалист Australian Open-2024

Будет противостоять Яннику Синнеру

Фото: Tennishead

    • В Мельбурне определился второй финалист открытого чемпионата Австралии 2024 в мужском одиночном разряде. За право сыграть с итальянцем Янником Синнером соревновались "нейтральный" Даниил Медведев и немец Александр Зверев.

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    Зверев выиграл два первых сета, в третьем был в трех мячах от победы, но в итоге проиграл его на тайбрейке, а затем проиграл и две следующие партии. Таким образом, в финал вышел Даниил Медведев.

    Там он поспорит с итальянцем Янником Синнером, который чуть ранее в эффектном стиле в четырех сетах победил первую ракетку мира серба Новака Джкоквича.

    Australian Open. Полуфинал. Мужчины
    Даниил Медведев (-) — Александр Зверев (Германия) 5:7, 3:6, 7:6, 7:6, 6:3

    Финал состоится в воскресенье, 28-го января.

    www.ua-football.com

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