«Питтсбург» сыграет с «Флоридой» в регулярном чемпионате НХЛ 27 января

Евгений Малкин (ХК «Питтсбург Пингвинз»). Фото USA Today Sports

«Питтсбург» встретится с «Флоридой» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 27 января. Игра пройдет на спортивной арене «PPG Пэйнтс Арена» в Питтсбурге, штат Пенсильвания (США). Начало — в 03.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Питтсбург» — «Флорида» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Пингвинз» набрали 48 очков и занимают 12-е место в Восточной конференции. «Пантерз» с 62 баллами располагаются на 2-й строчке «Востока».

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