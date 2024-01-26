Шахтер объявил о трансфере Гомеса

Шахтер подписал бразильского хавбека

Шахтер объявил о подписании полузащитника Васко да Гама Марлона Гомеса.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

20-летний игрок получил контракт на 5 лет.

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Новичок горняков — воспитанник Васку да Гама, за первую команду которого дебютировал в июле 2022 года и в общей сложности провел 45 матчей во всех турнирах, забив 2 мяча и отдав 3 ассиста.

Имеет в активе выступления за сборные Бразилии от U-16 до U-23. В настоящее время в составе сборной Бразилии U-23 принимает участие в отборочном турнире на Олимпийские игры.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 12 миллионов евро.

champion.com.ua