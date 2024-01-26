Шевченко стал главой УАФ, Шахтер согласовал подписание бразильца и возвращение Карима Бензема. Главные новости за 25 января

Самые интересные новости за 25 января, которые вы могли пропустить

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Андрей Шевченко — новый председатель УАФ

Вчера в Доме футбола в Киеве состоялся отчетно-выборный Конгресс УАФ, главным вопросом повестки дня на котором было избрание нового председателя Ассоциации.

Как сообщает корреспондент UA-Футбол с места событий, сюрпризов не случилось — главой стал единственный претендент на эту позицию Андрей Шевченко. Его кандидатура была утверждена в конце прошлого года, а на текущем Конгрессе были урегулированы все формальности. Шевченко заменил на посту Андрея Павелко, который находится в СИЗО и подозревается в отмывании денег. В последнее время должность с пометкой "исполняющий обязанности" занимал Олег Протасов.

Стало известно, кто будет помогать Шевченко в УАФ

Кроме выборов за нового председателя УАФ, вчера прошло голосование за кандидатуры первого вице-президента и вице-президентов.

Первым вице-президентом УАФ избран Бойчук Павел Николаевич (это юрист, который давно сотрудничает с Шевченко), два вице-президента — главный тренер сборной Украины Сергей Ребров и президент Львовской областной ассоциации футбола Шевченко Александр Яковлевич. "За" проголосовали 93 делегата. Отметим, что это существенное сокращение количества вице-президентов по сравнению с каденцией Павелко. Ранее было 6 первых вице-президентов и 8 вице-президентов УАФ.

"Шахтер" договорился о трансфере Марлона Гомеса из "Васко да Гама"

По информации от итальянского инсайдера Фабрицио Романо, донецкий "Шахтер" согласовал трансфер хавбека "Васко да Гама" Марлона Гомеса. По данным источника, "Шахтер" заплатит за игрока 12 млн евро фиксированной ценой, еще 4 млн будут прописаны как бонусы. Документы о трансфере будут подписаны в ближайшее время.

"Манчестер Сити" подписал Клаудио Эчеверри

"Манчестер Сити" завершил подписание аргентинского полузащитника Клаудио Эчеверри из "Ривер Плейт". По данным официальной пресс-службы "горожан", 18-летний игрок подписал контракт до июня 2028 года, но останется в стане своего нынешнего клуба еще на год, перед тем как прибыть на "Этихад" в январе 2025 года. Сумма трансфера составляет около 14,5 миллионов евро без учета бонусов, связанных с уровнем будущей производительности Эчеверри.

"ПСЖ" подписал 18-летнего опорника Коринтианса

"Пари Сен-Жермен" официально объявил о подписании контракта с 18-летним бразильским полузащитником Габриэлем Москардо. Срок соглашения рассчитан до 2028 года. Сумма трансфера составляет 20 миллионов евро + 2 миллиона в виде бонусов. Игрок должен остаться в Бразилии на правах аренды до июня, а уже летом присоединится к "ПСЖ".

Анчелотти просит руководство "Реала" вернуть Карима Бензема

По информации от издания Football Espana, тренер испанского клуба Карло Анчелотти обратился к руководству с просьбой вернуть Бензема в "Реал". Ему ответили, что пока это невозможно, но это может произойти, если Карим первый сделает шаг навстречу бывшей команде. Бензема присоединился к "Реалу" в 2009 году из "Лиона", а летом 2023 года покинул испанский клуб, присоединившись к "Аль-Иттихаду".

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