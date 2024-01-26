<img title="Стало известно, кто возглавит Кудровку" src="/wp-content/uploads/2024/01/1d28a2e436c98d4d55359d977cea10bc.jpg" alt="Стало известно, кто возглавит Кудровку<

Второлиговую Кудровку уже в ближайшее время возглавит 44-летний Василий Баранов.

Об этом сообщает Sport.ua.

В свое время он защищал цвета луганской Зари, а, повесив бутсы на гвоздь, тренировал Зорю и полтавскую Ворсклу (U-19).

Пока Кудровка — единственная команда Второй лиги, у которой нет главного тренера. Но скоро эта вакансия будет закрыта.

Напомним, президент Кудровки станет владельцем бузовской Нивы.

champion.com.ua