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«Тампа-Бэй» — «Аризона»: смотреть матч НХЛ в прямом эфире

Матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Аризона» 26 января начнется в 03.00

Хоккеисты «Тампы». Фото USA Today Sports

«Тампа-Бэй» на своем поле сыграет против «Аризоны» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на пятницу, 26 января. Встреча пройдет на «Амали-арене» Тампе, Флорида, США. Начало — в 03.00 по московскому времени.
Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Тампа-Бэй» — «Аризона» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Тампа-Бэй» располагается на четвертой позиции в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 55 баллами в активе. «Аризона» идет на шестой строчке в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 49 очков.

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