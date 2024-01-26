Тоттенхэм – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 1/16 финала Кубка Англии

Самые сильные должны определить самого сильного

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Кубок Англии, 1/16 финала

26 января, 22:00. "Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Пол Тирни

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Содержание

Новости Тоттенхэма

Новости Манчестер Сити

Последние пять матчей Тоттенхэма и Манчестер Сити

Последние пять личных встреч между соперниками

Ставки и коэффициенты на матч Тоттенхэм – Манчестер Сити

Прогноз матча Тоттенхэм – Манчестер Сити от UA-Football

Пара "Тоттенхэм" – "Сити" – однозначно самая сильная в этом раунде Кубка Англии. Параллельно также играют современные топовые команды с АПЛ, однако концентрация силы наибольшая именно в этом лондонском поединке. И только один мощный коллектив сможет пройти в следующий этап.

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Новости Тоттенхэма

После кризисного периода "шпоры" постепенно восстанавливают кондиции. Лондонцы снова вернулись в борьбу за топ-4, прошли очередной этап Кубка Англии, победив "Бернли". За последнее время было всего две осечки и обе – в выездных поединок.

В конце прошлого года "Тоттенхэм" "горел" в гостях "Брайтона" 0:4. Впоследствии “шпоры” смогли отыграть два гола, и имели шанс еще забивать, однако все-таки уступили команде Де Дзерби. Последний на данный момент матч подопечные Постекоглу провели на “Олд Траффорд”. В первом тайме было от них много ошибок, так что даже кризисный МЮ смог дважды отличиться в воротах Викарио. Но после перерыва "Тоттенхэм" взял игру под контроль. Однако ничья в этом поединке – абсолютно закономерный результат.

Кадры хозяев

Постекоглу заявил, что Мэддисон находится в хорошем состоянии и уже провел несколько полноценных тренировок с командой после того, как пропустил 2,5 месяца. Дэвис и Скарлетт также покинули лазарет, а вот Ло Чельсо до сих пор травмирован, как и Соломон с Велисом. Сарр, Сон и Биссума вне игры из-за вызова в сборную.

Новости Манчестер Сити

Сейчас у "горожан" продолжается шестиматчевая выигрышная серия. За этот период подопечные Гвардиолы впервые в истории стали клубными чемпионами мира, прошли “Хаддерсфилд” в Кубке Англии, а также поднялись на второе место, очень близко подобравшись к первому “Ливерпулю”. Теперь к лидеру не хватает пяти очков с матчем в запасе.

Параллельно еще есть позитив в кадровом состоянии команды. Кевин Де Брюйне вернулся в игру. Бельгиец дважды выходил на замену, и сначала сделал ассист в ворота "Хаддерсфилда", а затем еще и оформил 1+1 против "Ньюкасла". Эти два гола в ворота "сорок" принесли волевую победу "Манчестер Сити". Есть небольшие проблемы с игрой и особенно с креативом впереди у действующего чемпиона Англии. "Горожане" имеют привычку долго кружить близ чужого штрафного, однако интересного решения могут даже и не найти.

Кадры гостей

Холанд все еще вне игры. Он пропустил девять матчей, не сыграет и сегодня. Так же и Аканджи в лазарете. А вот Стоунс вернулся к игре. Также стоит отметить и состояние Эдерсона, травмировавшегося в поединке против "Ньюкасла": он готов снова врываться на поле.

Последние пять матчей Тоттенхэма и Манчестер Сити

Последние пять встреч хозяев

14.01. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 2:2 (АПЛ)

05.01. Тоттенхэм – Бернли 1:0 (Кубок Англии)

31.12. Тоттенхэм – Борнмут 3:1 (АПЛ)

28.12. Брайтон – Тоттенхэм 4:2 (АПЛ)

23.12. Тоттенхэм – Эвертон 2:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

13.01. Ньюкасл – Манчестер Сити 2:3 (АПЛ)

07.01. Манчестер Сити – Хаддерсфилд 5:0 (Кубок Англии)

30.12. Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед 2:0 (АПЛ)

27.12. Эвертон – Манчестер Сити 1:3 (АПЛ)

22.12. Манчестер Сити – Флуминенсе 4:0 (КЧС)

Последние пять личных встреч между соперниками

03.12.23. Манчестер Сити – Тоттенхэм 3:3 (АПЛ)

05.02.23. Тоттенхэм – Манчестер Сити 1:0 (АПЛ)

19.01.23. Манчестер Сити – Тоттенхэм 4:2 (АПЛ)

19.02.22. Манчестер Сити – Тоттенхэм 2:3 (АПЛ)

15.08.21. Тоттенхэм – Манчестер Сити 1:0 (АПЛ)

Ставки и коэффициенты на матч Тоттенхэм – Манчестер Сити

4.50 4.25 1.71 Узнать больше

Прогноз матча Тоттенхэм – Манчестер Сити от UA-Football

Любая команда, борющаяся за что-то в рамках АПЛ, стремится избежать лишних матчей, таких как переигрывания Кубка Англии из-за ничьей в первом противостоянии. Сегодня такой результат вполне возможен, ведь за “шпор” может сыграть фактор домашнего поля. Однако с другой стороны у лондонцев очень большой кадровый голод: много травмированных и тех, кто выступает за сборную. Тот же Мэддисон вернулся из лазарета, но ему еще нужно форму набрать. А “Сити” на ходу, да еще и Де Брюйне и Стоунс восстановились. Прогноз: Победа "Манчестер Сити".

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