Трубин – лучший голкипер в топ-лигах Европы по проценту сейвов

Известный статистический портал Squawka определил лучших голкиперов из семи лучших европейских лиги по проценту сейвов в текущем сезоне.

Специалисты учитывали только голкиперов, на счету которых 360 и более минут на поле.

Возглавил рейтинг украинский голкипер португальской «Бенфики» Анатолий Трубин, который в нынешнем сезоне отразил 85,7% ударов в играх чемпионата Португалии.

Напомним, в 14 играх украинец пропустил шесть голов и совершил 36 сейвов. 8 матчей Трубин отстоял «на ноль».