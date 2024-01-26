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Футбол

Трубин – лучший голкипер в топ-лигах Европы по проценту сейвов

Известный статистический портал Squawka определил лучших голкиперов из семи лучших европейских лиги по проценту сейвов в текущем сезоне.

Специалисты учитывали только голкиперов, на счету которых 360 и более минут на поле.

Возглавил рейтинг украинский голкипер португальской «Бенфики» Анатолий Трубин, который в нынешнем сезоне отразил 85,7% ударов в играх чемпионата Португалии.

Напомним, в 14 играх украинец пропустил шесть голов и совершил 36 сейвов. 8 матчей Трубин отстоял «на ноль».

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