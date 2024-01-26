Футбол
Трубин – лучший голкипер в топ-лигах Европы по проценту сейвов
Известный статистический портал Squawka определил лучших голкиперов из семи лучших европейских лиги по проценту сейвов в текущем сезоне.
Специалисты учитывали только голкиперов, на счету которых 360 и более минут на поле.
Возглавил рейтинг украинский голкипер португальской «Бенфики» Анатолий Трубин, который в нынешнем сезоне отразил 85,7% ударов в играх чемпионата Португалии.
Напомним, в 14 играх украинец пропустил шесть голов и совершил 36 сейвов. 8 матчей Трубин отстоял «на ноль».