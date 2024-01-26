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Зидан отказался возглавить африканскую сборную

Зинедин не захотел вернуться к тренерской деятельности

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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    • Легенда французского футбола Зинедин Зидан отказался от возможности возглавить сборную Алжира. После того как Джамель Бельмади ушел в отставку из-за вылета команды из группового этапа КАН.

    По информацию издания L'Equipe, 51-летний француз был рад, проявленному интересу к нему, но в конце концов отказался вернуться к тренерской деятельности.

    Зидан является свободным агентом с 2021 года, когда ушел в отставку из мадридского "Реала".

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