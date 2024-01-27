Анчелотти: Лунин сегодня хорошо сыграл

Украинец сделал важный сейв, хотя и пропустил гол

gianlucadimarzio

После победного матча мадридского "Реала" над "Лас-Пальмасом" главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти выступил на пресс-конференции, где в очередной раз ответил на вопросы относительно голкиперов:

"Я могу оценить сегодняшнюю игру голкипера как хорошую. Он очень хорошо играет ногами, это мое мнение. У нас есть и другие голкиперы, которые тоже с этим справляются", — сказал наставник.

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Также он добавил несколько слов об игре в целом и о защите, которая в последнее время не является надежной стороной столичного клуба:

"В последних матчах, возможно, наша игра была не лучшей. Иногда из-за того, что мы много атакуем — мы не соблюдаем баланс, из-за этого страдает линия обороны. Но Начо проводит выдающийся сезон. Он очень важен".

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