«Бостон» обыграл «Филадельфию», Пастрняк набрал три очка

Хоккеисты «Бостона». Фото USA Today Sports

«Бостон» на выезде обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

У гостей двумя голами и одной передачей отметился Давид Пастрняк. Чешский форвард набрал 72 (33+39) очка в этом сезоне и занимает 3-е место в гонке бомбардиров. У хозяев дубль оформил Тайсон Форстер.

«Бостон» набрал 71 очко и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Филадельфия» потерпела пятое поражение подряд. «Флайерз» с 56 очками — на 7-й строчке «Востока».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Бостон» — 2:6 (0:4, 1:1, 1:1)

Голы: Пастрняк — 32 (Заха, Макэвой), 14:09 — 0:1. Макэвой — 7 (Заха), 15:46 — 0:2. Хейнен — 9 (Карло), 16:47 — 0:3. Пастрняк — 33, 18:23 — 0:4. ван Римсдайк — 8 (Пастрняк, Линдхольм), 21:15 — 0:5. Форстер — 7 (Санхейм), 35:23 — 1:5. Форстер — 8 (Кутюрье, Люксель), 51:24 — 2:5. Койл — 18 (Фредерик, ван Римсдайк), 54:45 — 2:6.

Вратари: Эрссон (Петерсен, 20:00) — Ульмарк.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 37 (12+15+10) — 28 (14+5+9).

Наши: — — -.

27 января. Филадельфия. Wells Fargo Center.

Источник: НХЛ

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