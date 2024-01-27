Футбол
Бундеслига. Нервная концовка Баварского дерби и громкое заявление Штутгарта в матче за топ-4
Бавария набирает 3 очка, Лейпциг продолжает проигрывать
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига, 19-й тур
Аугсбург – Бавария 2:3
Голы: Демирович 52, 90+4 (п) – Павлович 23, Дэвис 45+5, Кейн 58
Аугсбург: Дамен, Мбабу, Гауэлеу, Удуохай, Яго (Майер, 75), Йенсен (Энгельс, 62), Якич, Реджбечай (Педерсен, 62), Варгас (Михель, 80), Демирович, Титц (Бельо, 62)
Бавария: Нойер, Геррейру, Дайер, де Лигт, Дэвис, Павлович, Горетцка, Коман (Тель, 26), Сане (Шупо-Мотинг, 89), Мусиала (Мюллер, 89), Кейн
Штутгарт – РБ Лейпциг 5:2
Голы: Мийо 25 (п), Ундав 30, 56, 75, Левелинг 48 – Шешко 32, Опенда 55
Штутгарт: Нюбель, Вагноман (Стергиу, 87), Антон, Загаду, Руо, Миттельштедт, Штиллер, Фюрих (Милошевич, 90), Мийо (ди Бенедетто, 84), Левелинг (Массимо, 84), Ундав (Штенцель, 87)
РБ Лейпциг: Бласвих, Симакан (Орбан, 85), Клостерманн, Лукеба, Раум, Шлагер (Элмаз, 77), Ольмо (Поульсен, 77), Баумгартнер (Хенрихс, 67), Зайвальд (Кампль, 67), Опенда, Шешко
Хоффенхайм – Хайденхайм 1:1
Голы: Крамарич 45+5 (п) – Динкчи 29
Хоффенхайм: Бауманн, Кадержабек (Сков, 63), Брукс, Акпогума, Нсоки, Гриллич, Премель, Штах (Тохумджу, 63), Крамарич (Бисхоф, 86), Вегорст (Бюльтер, 86), Байер (Бебу, 74)
Хайденхайм: Мюллер, Траоре, Майнка, Гимбер (Зирслебен, 46), Ференбах, Мэлоуни, Бесте (Буш, 87), Бек (Пирингер, 71), Шеппнер, Кляйндинст, Динкчи (Зесса, 71)
Вердер – Фрайбург 3:1
Голы: Дукш 9 (п), Нджинма 53, Малатини 90+3 – Грифо 28 (п)
Вердер: Цеттерер, Агу (Малатини 90+1), Юнг, Штарк, Фридль, Деман, Линен, Стаге (Гросс, 85), Шмид (Битенкур, 72), Нджинма (Борре, 85), Дукш (Вольтемаде, 72)
Фрайбург: Атуболу, Кюблер (Салаи, 72), Гинтер, Сильдийя, Макенго (Хефлер, 72), Грифо (Муслия, 86), Эггештайн, Рель (Филипп, 80), Вайсхаупт, Грегорич, Хелер
Вольфсбург – Кельн 1:1
Голы: Паредес 40 – Алиду 37
Вольфсбург: Кастельс, Мэле (Фишер, 82), Лакруа, Йенц, Рожерио, Черны (Баку, 71), Сванберг, Маер (Тиагу Томаш, 71), Вранкс, Паредес, Винд (Пейчинович, 82)
Кельн: Швебе, Шмитц (Карстенсен, 63), Шабо, Хюберс, Финкгрефе, Кайнц, Любичич (Диль, 76), Мартель, Хусейнбашич, Тильманн, Алиду (Майна, 63)