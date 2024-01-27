Даже Иисус не всем нравился, что уж говорить обо мне: правила жизни Жозе Моуринью

26 января родился легендарный португальский тренер Жозе Морунью. В 60-летний юбилей Особого вспоминаем «Правила жизни» одного из самых титулованных футбольных тренеров в истории.

Даже Иисус не всем нравился, что уж говорить обо мне.

Бог, должно быть, меня считает замечательным парнем. По крайней мере, мне так приходится думать, иначе он не дал бы мне то, что имею сейчас: счастливую семью, работу, о которой я всегда мечтал. Он так много помогал мне, что должно быть высокого мнения обо мне.

Есть те, кто радуется после побед. У меня нет на это времени.

Я всегда готов к битве. Хотя отдаю себе отчет в том, что я не отношусь к одному из футбольных кланов, которые сдают карты и определяют правила игры. К тому же я не был большим футболистом, поэтому не могу рассчитывать на иммунитет, который есть у тех тренеров, у которых в прошлом славная карьера игроков.

Переходи в мою команду и никогда не будешь вторым.

Я перешел в Реал не из-за денег. Мне и так немного стыдно, что я зарабатываю во время финансового кризиса. Мне важно получать удовольствие от своей деятельности. Кроме того, заслужить уважение именно в той стране, где я пережил немало неприятных минут.

Я изучал итальянский по пять часов в день в течение нескольких месяцев, чтобы общаться с журналистами и болельщиками. Но меня все равно упрекали в том, что я принадлежу к ним недостаточно уважительно. А тот же Раньери после пяти лет работы в Англии тяжело мог поздороваться по-английски.

Я хочу изменить философию футбола. Других таких тренеров в мире нет.

«Челси» – первая английская команда, которая стала использовать тактику 4-3-3. А потом так начали играть и Манчестер Юнайтед, и Арсенал. То есть благодаря мне в Англии изменились и тактика, и методы тренировки.

Что мне определенно нравилось в Италии — шум недоброжелателей. Я выражал свое мнение как свободный человек в свободной стране, и сразу начинался этот шум. Это мне нравилось: чемпионат еще не начался, а я уже супермотивирован.

Я хочу стать первым тренером, выигравшим Лигу чемпионов с тремя разными командами.

Не считайте меня высокомерным, но я выиграл Лигу чемпионов, и я считаю, что я особенный.

Если бы мне нужна была простая жизнь, я остался бы в «Порту»: хорошее голубое кресло , постоянное участие в Лиге чемпионов, бог и сразу после него — я.

В Лондоне на улице ко мне подошел человек лет семидесяти пяти, он плакал. Он был в Болтоне, когда «Челси» выиграл чемпионат Англии, а за 50 лет до того он был с отцом и дедушкой на том матче, когда его команда последний раз побеждала в Премьер-лиге. Сегодня ни его отца, ни дедушки, конечно, уже нет в живых. Такие вещи меня поражают.

Мне не нужен игрок — прекрасный человек с отличным характером. Эти качества я хотел бы видеть в своих детях. Мне нужен тот, кто отправит мяч в сетку.

Посмотрите на мою стрижку: я всегда готов к бою. Кроме того, с такой стрижкой лучше видны идеи, которые у человека в голове. Мэр (Милана. &Mdash; Esquire) обвинил меня в том, что я хотел дать мелкую монету мальчику-инвалиду . На самом деле я собирался отдать ему крестик, подаренный мне моей женой и с которым я не расставался последние четыре года. Даже когда я делаю что-то более искреннее, меня все равно критикуют.

Если люди, говоря обо мне, хотят стать более известными, они должны мне приплачивать.

<p class="MsoNormal "Родственники и друзья считают, что я поседел из-за постоянных стрессов. Но это не так, мой отец тоже рано поседел. А футбол – ndash; это радость.

У меня нет проблем из-за популярности. Однажды я поехал с детьми и женой в Диснейленд, когда мы вернулись, дети попросили меня в следующий раз остаться дома. Но это цена, которую ты платишь за то, чтобы быть в большом футболе.

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