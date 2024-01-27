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«Даллас» — «Вашингтон»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео онлайн)

Трансляция матча НХЛ «Даллас» — «Вашингтон» 27 января во Вконтакте начнется в 22.00

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

27 января «Даллас» дома на своей арене «Американ-Эрлайнс-Сентер» примет «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Даллас» — «Вашингтон» в прямом эфире и бесплатно можно будет в соцсети ВКонтакте. Следите за ключевыми событиями игры регулярки НХЛ с помощью матч-центра «СЭ».

«Кэпиталз» с 50 баллами занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Старз» с 64 очками располагается на четвертой строчке на Западе.

В составе «Вашингтона» играет российский форвард Александр Овечкин. В текущем сезоне 38-летний хоккеист набрал 29 (8+21) очков в 43 матчах при показателе полезности «-15». На счету Овечкина 830 заброшенных шайб за все время выступлений в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекордсменом лиги является канадец Уэйн Гретцки с 894 голами.

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