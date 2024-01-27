Эксперт Федотов раскрыл причины участия Ничушкина в специальной программе помощи игрокам НХЛ

Названы причины участия Ничушкина в программе помощи игрокам

Валерий Ничушкин. Фото USA Today Sports

Эксперт Сергей Федотов в эфире «СЭ» прокомментировал информацию о форварде «Колорадо» Валерии Ничушкине, который участвует в программе помощи игрокам НХЛ.

«Меня выбесила информация, вброшенная одной журналисткой, которая, не разобравшись, сказала, что это алкоголь. А у нас эта тема подхватывается по щелчку пальцев. Национальная черта — обсудить, кто нажрался.

Психологически немного подсломился Валерий, связано это с рождением долгожданного ребёнка. Начались проблемы со сном, сбитый биоритм, увеличились дозы снотворного — сбилось все вообще. В итоге два с половиной месяца, один раз он мне написал: «Две ночи не сплю». Через несколько недель, в декабре: «Три дня не сплю, башка болит, не знаю, как буду играть». Это проблема, которая уже не решается медикаментозно, и пришлось вступить в эту программу.

Лечние продолжается, уже может пять часов поспать. Клуб дико заинтересован. Ситуация налаживается и все будет хорошо.

А у нас в России как бы было. Если проблемы со сном, я несколько утрирую, но это реально работает. В баньку сходил и бутылку водки саданул — и будешь спать, как ребенок», — сказал Федотов в эфире «СЭ».

В понедельник, 15 января, стало известно о том, что российский форвард пропустит неопределенное количество времени из-за личных проблем неизвестного характера.

В сезоне-2023/24 Ничушкин набрал 42 (22+20) очка в 40 матчах за «Колорадо» в регулярном чемпионате НХЛ.

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