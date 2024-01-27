Футбол
Эвертон с Николаем уступил Лутону: результаты матчей Кубка Англии
Результаты матчей Кубка Англии
Фото — Getty Images
Прошли матчи в рамках 1/16 финала Кубка Англии.
Кубок Англии
1/16 финала, 27 января
Ипсвич — Мэйдстоун 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 — 43 Рейнолдс, 1:1 — 56 Сармьенто, 1:2 — 66 Корн
Эвертон — Лутон 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 — 39 Миколенко ( автогол), 1:1 — 55 Гаррисон, 1:2 — 90+6 Вудроу
Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко отыграл полный матч и отметился автоголом. Лестер — Бирмингем 3:0 (0:0)
Голы: 1:0 — 47 Варди, 2:0 — 72 Акгюн, 3:0 — 88 Прат
Лидс — Плимут 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 — 31 Энтони, 1:1 — 73 Рэнделл
Шеффилд Юнайтед — Брайтон 2:5 ( 2:2)
Голы: 0:1 — 14 Буонанотте, 0:2 — 29 Педро, 1:2 — 44 Хаммер, 2:2 — 45+ 8 Осула, 2:3 – 52 Педро, 2:4 – 67 Педро, 2:5 – 90+7 Велбек
Сегодня, состоится еще один матч:
21:00 Фулгэм — Ньюкасл