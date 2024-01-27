Футбол
Хави заявил, что уйдет из Барселоны
Тренер покинет команду 30 июня
В субботу, 27 января, после матча 22-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Вильярреалом», в котором каталонский клуб проиграл со счетом 5:3, главный тренер «сине-гранатовых» Хави заявил, что покинет клуб 30 июня.
Тренер сообщил, что не хочет быть обузой для клуба.
«Я принял решение, что после 30 июня не буду продолжать работу в клубе. Думаю, это здравый смысл. Прошло несколько дней с тех пор, как я принял решение. Теперь я свободен. Я не хочу быть обузой для клуба», – сказал Хави.
Напомним, контракт Хави с руководством каталонской команды было рассчитано до лета 2025 года и в нем есть опция продления еще на сезон.