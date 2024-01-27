Кубок Англии: Шеффилд Уэнсдей спасся от поражения. Бристоль Сити и Ноттингем Форест играют вничью

Боевая ничья между командами

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26 января состоялись поединки "Бристоль Сити" — "Ноттингем Форест" и "Шеффилд Уэнсдей" против "Ковентри" в рамках четвертого круга Кубка Англии.

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В первом тайме "Бристоль Сити" и "Ноттингем Форест" обменялись желтыми карточками — по две на каждую команду. Во второй части матча тренеры начали использовать замены, а игроки не создавали голевых моментов.

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На 45' минуте "Ковентри" забивает гол сопернику и уходит в раздевалку лидерами. Во втором тайме игроки обеих команд получили горчичники, а вскоре "Шеффилд Уэнсдей" выравнивает счет — 1:1.

"Бристоль Сити" — "Ноттингем Форест" 0:0

"Шеффилд Уэнсдей" — "Ковентри" 1:1

Голы: В. Торп (45'), Д. Гассама (84')

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