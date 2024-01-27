Российский хоккеист Любушкин назвал Баффало своим любимым местом в Америке

Илья Любушкин. Фото USA Today Sports

Российский защитник «Анахайма» Илья Любушкин в эксклюзивном интервью «СЭ» назвал окрестности Баффало лучшим местом его пребывания в Америке за время карьеры в НХЛ, а Торонто поставил на четвертую позицию из четырех.

— Если расставлять четыре места в Северной Америке, где вы играли, по местам с точки зрения комфорта лично для вас, что получится?

— На четвертом — Торонто.

— Вот как!

— Очень хороший красивый город, замечательные люди. Но как-то не прониклись я и моя семья канадской системой. Много сложностей. Там же медицина государственная. Дети заболели, записаться к врачу — два месяца ждать. Сопли у ребенка: «Два месяца ждите». Говорю: «Зачем мне через два месяца вести его на осмотр к лору? Либо гайморит уже начнется, либо все само пройдет». Какие-то такие бытовые мелочи портили впечатление от отличного места.

— И налоги большие.

— В Калифорнии тоже. И очень дорогая жизнь для людей. Хотя все очень красиво — но необоснованно дорого. Аризона или Калифорния? Наверное, Аризону на третье место поставлю, Калифорнию — на второе. Аризонский климат нам не очень подходил. Очень жарко и сухо. У меня никогда аллергии не было, а там вдруг началась. Хотя в Скоттсдэйле, где мы жили, все тоже красиво и чистенько. А на первом месте для меня — Баффало. У меня было такое впечатление, что живу где-то в глубинке России в лесу. Я там уединился с природой, у меня был какой-то самый большой душевный покой.

За «Баффало» 29-летний россиянин отыграл сезон-2022/23, в котором провел 68 матчей и набрал 14 (2+12) очков. Ранее Любушкин выступал за «Аризону» и «Торонто».

«В детстве кумиром был Рахунек. Когда он погиб, играл его клюшкой». Любушкин — о карьере, НХЛ и «Локомотиве»

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