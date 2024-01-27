Лунин сыграл в матче против Лас-Пальмас и пропустил

27 января прошла игра 22-го тура Ла Лиги между «Лас-Пальмас» и «Реал» Мадрид. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.

Украинский страж ворот «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут.

Статистический портал WhoScored оценил игру футболиста в 6,5 баллов. Украинец является третьим худшим среди игроков «Реала», которые попали в стартовый состав. Столько же у Антонио Рюдигера, а ниже только у Дани Карвахалая (6.3) и Браима Диаса (6.0).

В этом мачте Лунин, кроме пропущенного гола, сделал 1 сейв, 1 раз перехватил навес, 40 раз коснулся мяча и отдал 31 точную передачу из 33 (94%).