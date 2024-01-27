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Футбол

Матич официально поменял клубы во французской Лиге 1

Контракт на 2,5 года

Фото: ФК Ліон

    • Сербский полузащитник Неманья Матич стал футболистом "Лиона". Об этом сообщает официальный сайт французского клуба.

    Контракт между сторонами подписан до лета 2026г. Трансфер из "Ренна" обошелся "догам" в 2,6 миллиона евро.

    С августа прошлого года серб выступал за "Ренн". Во французском чемпионате он провел 13 матчей, еще шесть матчей сыграл в Лиге Европы.

    Ранее Матич также играл за "Челси", "Бенфику", "Манчестер Юнайтед", "Рому" и другие клубы. Кроме того, на его счету 48 встреч в составе сборной Сербии. В последний раз он выступал за свою национальную команду в 2019 году.

    Аналитический портал Transfermarkt оценивает 35-летнего футболиста в 3,5 миллиона евро.

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