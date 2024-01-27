От трех Скудетто до газовой камеры Освенцима: как играл и умирал Арпад Вейс

Ко Дню памяти жертв Холокоста

Фото: riservadilusso.it

Это было в центральной Венгрии в городке под названием Шольт.

Журналисты, исследовавшие тему в 90-е, выслушали местных старожилов, и некоторые вспомнили, что когда-то на центральной улице жили Вейсы — типичная еврейская семья своего времени. Не ортодоксы, но и не христиане; отец, Лазарь, был единственным ветеринаром в округе, и имел деньги.

Что касается сына, то старики путались. Кто-то вспоминал, что он хорошо учился, другие — что больше любил футбол, и это ради его игры семья переехала в Будапешт.

Так ли это? Сейчас уже проверить, потому что не осталось ни свидетелей, ни каких-либо других доказательств.

Достоверно известно разве, что в юности Вейса тренировал Мор Фишер, будущий вице-президент ФИФА.

Арпад Вейс в составе "Интера" (крайний слева в нижнем ряду). Фото: indexvas.hu

Ну, а дальше Гаврило Принцип запустил маховик Первой мировой — и Арпад поехал на войну, где вскоре попал в плен к итальянцам, а те отправили рядового Вейса на макаронную фабрику.

В молодые годы удача еще ему улыбалась.

***

Само собой, когда пушки умолкли, он вернулся в футбол.

Новая остановка – "Маккаби Брно"; чехословацкая команда, где, однако, играли одни евреи.

Не удивляйтесь; Израиля еще не существовало, так что подобных клубов хватало. Hakoah Wien, Бар Кохба Берлин, Хагибор Praha, Маккаби Кракко. Иногда им просто не оставляли выбора.

Так, на Олимпиаде-1924 Венгрию, где Вейс был левым крайним, а Белла Гуттман — капитаном, тренировал такой яростный антисемит, что команда проиграла любителям из Египта 0:3, лишь бы поскорее от него избавиться.

Собственно, после этого скандала Вейс и оказался в Италии. Сначала играл за "Алессандрию", а уже через полгода перешел в "Интер", который тогда назывался "Амброзиана".

Вейс в составе "Интера" (крайний справа). Фото: divany.hu

Ясное дело, это снова была политика. Фашист Муссолини зарубил название "Интер" как слишком коммунистическое.

С другой стороны, Дуче, ярый ненавистник левых, не имел ничего против евреев, и Вейс чувствовал себя даже лучше, чем дома. В Италию с ним переехала жена Илона; здесь родились их дети Роберто и Клара, которых родители окрестили по католическому обряду.

Они хотели быть итальянцами, европейцами. Хотели вписаться.

И на время их хватило, и это уже не фортуна, а талант.

***

Арпад завершил карьеру в 1926-м из-за перелома. За "Интер" он сыграл всего 11 матчей, забил 3 гола.

Плохой трансфер, да? Но Вейс имел нечто большее; Нерадзурри это заметили и взяли с собой в латиноамериканское турне в 1928-м.

Невероятно, но факт – Аргентина, Бразилия, Уругвай тогда опережали Европу, и речь не только о футболе, где у них уже были профи, пока Старый мир застрял с любителями. Вейс смотрел на них, учился и брал себе; по ночам же читал о футболе в Британии, где Герберт Чепмен из "Арсенала" уже пришел к схеме WM.

Суть тактической революции Чепмена, которую подхватил Вейс. Фото — mlsz.hu

Италия подобного еще не видела, но когда Арпад возглавил "Интер", его команда заиграла так же — и с первой попытки выиграла чемпионат в 1930-м.

Вейсу тогда было всего 34, и он до сих пор самый молодой тренер, выигравший Серию А.

А еще он был первым в своем поколении, нанявшим садовников, чтобы те следили за высотой травы на газоне; взвешивал футболистов и отправлял к знакомому врачу в случае проблем; участвовал в тренировках в обычном спортивном костюме, что современники, как Карло Каркано из “Юве”, считали позором.

Книга Вейса Il giuoco del calcio (Игра в футбол) стала бестселлером; предисловие к ней написал сам Витторио Поццо, тренер непобедимой Скуадры Адзурры 30-х.

И ко всему Арпад видел таланты. Джузеппе Меацце было всего 16 лет, когда Вейс впервые поставил его в основу, и хотя у подростка не пошла игра с "Комо", он еще раз выпустил его через неделю — и на этот раз Меацца отгрузил дубль.

Джузеппе Меацца, Арпад Вейс, Антонио Бисигато. Фото — riservadilusso.it

Сколько он забил потом? Сам Джузеппе не считал и заявлял, что свой лучший матч сыграл в 1930 году, оформив хет-трик на поле Венгрии.

Это была личная победа Вейса, его знак качества. Тем временем удача уже начала колебаться.

***

Арпад ушел из "Интера" в 1931-м из-за конфликта с президентом клуба.

Некоторое время он уделил "Новаре", которую вывел в Серию А, и "Бари", которому наоборот не дал оттуда вылететь.

Ну, а в 1935-м Вейс получил свою последнюю большую работу — в “Болонью” его пригласил лично лидер местных фашистов Леандро Арпинати. Уютный городок, хорошая зарплата — что еще нужно?

Россоблу завершили предыдущий чемпионат 6-ми, но Вейс умел найти подход к игрокам.

“Авторитет тренера добивается не принуждением, а почитанием и уважением. Отвергайте того, кто не настраивает игроков на позитив”, — писал он в книге, и это тоже было ноу-хау для 30-х.

Чемпионская "Болонья"-1937. Фото — corriere.it

А что на поле? Он выиграл Серию А с первой попытки. А тогда выиграл и во второй раз даже несмотря на потерю лидеров Анджело Скьявио и Марио Джанни, чудо-вратаря по прозвищу "Волшебный кот".

Никто не мог конкурировать с Вейсом и его философией. Это его, а не Поццо Il Calcio Illustrato называла "Магом"; впоследствии в Италии это прозвище получат Элленио Эррера и Жозе Моуриньо.

Летом 1938 года Арпад и его "Болонья" даже стали лучшей командой мира, выиграв World Club Championship в Париже. Впервые за много лет туда приехали англичане из "Челси", но их уничтожили — 4:1, предварительно разобравшись со "Славией" Йозефа Бицана.

И именно тогда, на абсолютной вершине, удача от него отвернулась.

***

Ясно, что футбол здесь ни при чем.

Муссолини долго заигрывал с демократиями, но в конце концов выбрал сторону Гитлера, а тот совсем помешался на геноциде евреев.

Запрет работать, учиться и просто жить — когда Дуче принял правила Фюрера, Вейса убрали так, будто он был не легендой и лучшим тренером Серии А, а каким-то бомжом. Еще 16 октября 1938-го он вывел "Болонью" на матч против "Лацио" (2:0), а уже спустя неделю на скамейке россоблу сидел этнически правильный Герман Фельснер.

Французы в шоке от победы "Болоньи" над "Челси". Фото — corriere.it

"Что касается Вейса, то, вероятно, он покинет Италию до конца года", — это единственное упоминание об Арпаде в газетах.

Никто не вступился, никто не сказал доброго слова. Италия стерла своего кумира за несколько дней; кафе и то продать не дали, отобрали силой.

Арпад забрал семью и убежал, какой был выбор? Они оказались в Париже зимой 1939-го, и “Расинг” давал хорошие деньги, но Вейс уже боялся быть на виду. Вдобавок антисемитские настроения во Франции тоже росли с каждым часом.

“Я думаю, лучше сейчас поехать в Нидерланды. Это означало бы мир, безопасность и даже некоторый заработок. Во Франции пока хорошо. Париж блистателен, как в 37-м, но кто знает, что будет дальше?” – писал Вейс одному из немногочисленных своих друзей в Милане Марио Монсенато.

И да, он уехал. И даже не в "Аякс" или "Фейенорд", которые тогда еще были любительскими, а в маленький "Дордрехт" — будто стремился, чтобы его никто там не нашел.

Вейс в "Дордрехте", 1939 год. Фото — corriere.it

Арпад и его семья по улицам ходили мало, по возможности избегали фотографий. Они бы, наверное, вообще уехали в США, имей они деньги. Билет на корабль был им не по карману с тех пор, как у них забрали все в Италии.

Какая там удача? Они жили словно точно зная, что будет дальше.

***

Вейс тренировал любителей, и делал это так хорошо, что сначала избежал вылета, а уже в следующем сезоне привел команду к сенсационному 5-му месту, по дороге одолев "Фейеноорд".

Другое дело, что уже 10 мая 1940 Вермахт был в Нидерландах, а следовательно надвигалась его смерть.

Арпада лишили работы; ему и семье раздали желтые звезды Давида; переселили в гетто. Они бы умерли там от голода, если бы один из менеджеров "Дордрехта" на свой страх и риск не перебрасывал им кое-что через ограждение.

Так же, сквозь дыры в заборе, Вейс иногда выбирался посмотреть, как там тренируются его ребята.

Арпада, Илону и детей арестовали уже в августе 1942-го. Сначала отправили в лагерь Вестерброк, как Анну Франк, а дальше его, бывшего спортсмена, повезли на каторжные работы в Освенцим, тогда как семью сразу задушили газом в Биркенау.

В итоге он пережил их на полтора года, а дальше то ли умер от истощения, то ли тоже попал в газовую камеру.

Как и молодость Вейса, его смерть досконально нам неизвестна. Погиб, потому что еврей; такова была удача всего его народа.

***

И никто особо не парился, не искал. Сразу после войны болонская Cronache Sera писала:

“Клуб объявил о возвращении Фельснера, но эта новость не вызвала энтузиазма в кругах болельщиков «Болоньи», которые предпочли бы возвращение Вейса, человека, который придал команде безошибочный характер. Раньше он был вынужден эмигрировать из-за несправедливых расовых законов”.

Они думали, что он жив, а узнав обратное просто забыли еще раз.

Представители клубов почтили память Вейса перед матчем "Интер" — "Болонья", 2019 год. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Claudio Villa — Inter/FC Internazionale

Когда в 1964-м после седьмого и последнего чемпионства “Болоньи” тренер Фульвио Бернардини сказал, что всем обязан Вейсу, его не поняли.

Даже в 1999-м один из самых известных итальянских журналистов и ярый фанат "Болоньи" Энцо Бьяджи ничего не мог сказать об Арпаде:

"Его звали Вейс, он был хорошим тренером, но еще и евреем, и никто знает, чем все это закончилось".

Книга об Арпаде; турнир U-18, финал которого ежегодно проходит в Аушвице; переименованная в его честь трибуна на стадионе "Болоньи" "Ренато Даль'Ара" — все это появилось относительно недавно, когда, казалось, Европа окончательно примирилась со своим прошлым и стала на путь мира. Жаль, что только казалось.

Сейчас, когда все заново вооружаются и разбиваются на блоки, история Вейса уже не предупреждение, а только печальная констатация. Футбол — утешение, а иногда и искусство, однако в дни, когда мир летит в пропасть, он не останавливает его, не улучшает, а двигается в унисон или даже быстрее.

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