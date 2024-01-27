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Примера. Альмерия — Алавес 0:3. С Реалом получалось лучше

Южане все ближе к вылету из элиты

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba Beitia

    • Парадоксально, но факт — за последнее время "Альмерия" была ближе всего к победе с "Барсой", "Реалом" и "Жироной".

    Не сказать, что южане играли плохо сегодня, но все же опыта позиционных атак им не хватило.

    Саму убежал от центра поля и открыл счет на 10-й минуте, а на 50-й повторил фокус и заработал таким образом пенальти, который реализовал Риоха.

    "Альмерия" уже при 0:1 занервничала, и хотя атаковала остро, но ничего не могла завершить. Эмбарба даже выбежав на вратаря пробил просто ему в лицо, но не в сетку. Во многом благодаря такой "меткости" "Ла Униона” вратарь "Алавеса" Сивера завершил игру аж с 10 сэйвами. Аррибас, Робертоне, Марези — все пробивали точно в него.

    Другое дело — Саму. Получив еще один шанс под углом в конце матча, он довел счет до разгромного.

    В таблице после 22 туров у "Альмерии" по-прежнему 0 побед, 6 очков и 20-е место. У "Алавеса" — 26 баллов и 11-я строчка. Пока все идет к тому, что баски по итогам сезона сохранят прописку в элите, а южане вылетят.

    22-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

    "Альмерия" — "Алавес" — 0:3

    Голы: Саму, 10, 88, Риоха, 52 (с пенальти)

    "Альмерия": Масимиану — Пубиль, Монтес, Чуми, Акиеме (Сентельес, 56) — Лопи, Эдгар Гонсалес (Мелеро, 56) — Аррибас (Ромеро, 79), Робертоне, Эмбарба (Лазаро, 75) — Баптистао (Марези, 56)

    "Алавес": Сивера — Горосабель (Сола, 78), Марин, Дуарте, Хави Лопес — Бланко, Гевара — Висенте (Парада, 89), Гуриди (Бенавидес, 62), Риоха (Теналья, 78) — Саму (Симеоне, 90)

    Предупреждения: Эдгар Гонсалес, 45+2 — Горосабель, 3, Гевара, 79

    www.ua-football.com

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