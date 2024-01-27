Шевченко пригласил Чеферина в Украину

Шевченко обратился к УЕФА

Нет никаких оснований для возвращения российских команд.

Об этом заявил президент УАФ Андрей Шевченко.

«Я хотел бы пригласить всех, кто принимает эти решения – в комитете УЕФА, в исполкоме, президент Александр Чеферин.До того, как Чеферин примет решение, приезжайте в Украину.Посмотрите, поговорите о наших проблемах, а после этого примите свое решение.Я хочу говорить.Я хочу показать нынешнюю ситуацию в Украине, потому что с начала войны она только ухудшается.

Я не вижу никаких оснований давать возможность для возвращения российских команд. Это не изменится. Война продолжается. Каждый день это ракетные обстрелы, гибнут люди. Нам нужно больше давления на Россию, чтобы остановить войну, и мое заявление всегда будет точно таким же: «Я категорически против этого». Уже около 350 стадионов разрушены. 5 дней назад был сильный ракетный удар по столице Украины Киеву. Я был здесь, и новенький стадион с академией, только что построенный в 2022 году, разрушили ракеты.

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У нас нет выбора, мы просто должны продолжать. Но нам нужна поддержка остального мира, который хочет помочь Украине, и мы должны найти способ развиваться. Мы должны найти способ продолжать верить и упорно работать. Каждый день я буду просыпаться и просто делать свою работу лучше. Через три-четыре дня сразу после начала полномасштабного вторжения я дал вам в студии Sky Sports интервью. С тех пор я начал очень упорно работать для Украины.

Шевченко: Спасибо всем украинцам за поддержку, которую я чувствую много лет

Сейчас я возглавил футбольную ассоциацию – это большая роль, очень важная. Это огромная ответственность. Я считаю, что футбол имеет такое большое влияние и в мире, и внутри Украины, и в нашем обществе. Я просто хочу использовать свое имя, свой бекграунд, чтобы помочь украинскому молодому поколению, командам, чтобы каждый мог продолжать играть в футбол, даже в таких сложных условиях», – сказал Шевченко.

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