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Футбол

Дженоа с Малиновским победил Лечче: результаты матчей Серии А

Результаты матчей 22-го тура Серии А

Сегодня, 28 января, состоялся 1 матч в рамках 22-го тура итальянской Серии А.

Чемпионат Италии — Серия А
22 тур, 28 января

Дженоа — Лечче 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 — Крстович, 1:1 — Ретеги, 2:1 — 76 Экубан

Украинец Руслан Малиновский провел на поле весь матч.

Сегодня состоится еще несколько матчей в Серии А:

16:00 Верона — Фрозиноне

16:00 Монца — Сассуоло

19:00 Лацио — Наполи

21:45 Фиорентина — Интер

champion.com.ua

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Дженоа с Малиновским победил Лечче: результаты матчей Серии А

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