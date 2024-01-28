Футбол
Дженоа с Малиновским победил Лечче: результаты матчей Серии А
Результаты матчей 22-го тура Серии А
Сегодня, 28 января, состоялся 1 матч в рамках 22-го тура итальянской Серии А.
Чемпионат Италии — Серия А
22 тур, 28 января
Дженоа — Лечче 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 — Крстович, 1:1 — Ретеги, 2:1 — 76 Экубан
Украинец Руслан Малиновский провел на поле весь матч.
Сегодня состоится еще несколько матчей в Серии А:
16:00 Верона — Фрозиноне
16:00 Монца — Сассуоло
19:00 Лацио — Наполи
21:45 Фиорентина — Интер