Футбол
«Эдмонтон» обыграл «Нэшвилл» и одержал 16-ю победу подряд
Коннор Макдэвид (слева). Фото USA Today Sports
«Эдмонтон» дома обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.
У хозяев по три очка набрали нападающие Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид. Оба хоккеиста забросили по одной шайбе и сделали по две результативные передачи.
«Эдмонтон» одержал 16-ю победу подряд, команда занимает шестое место в таблице Западной конференции с 59 очками в 45 матчах.
«Нэшвилл» идет на восьмой строчке Запада с 53 очками в 49 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Нэшвилл» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)