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«Эдмонтон» обыграл «Нэшвилл» и одержал 16-ю победу подряд

Коннор Макдэвид (слева). Фото USA Today Sports

«Эдмонтон» дома обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У хозяев по три очка набрали нападающие Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид. Оба хоккеиста забросили по одной шайбе и сделали по две результативные передачи.

«Эдмонтон» одержал 16-ю победу подряд, команда занимает шестое место в таблице Западной конференции с 59 очками в 45 матчах.

«Нэшвилл» идет на восьмой строчке Запада с 53 очками в 49 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Нэшвилл» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

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