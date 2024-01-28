Футбол
Эвертон с Николаем уступил Лутону, Ньюкасл победил Фулгэм: результаты матчей Кубка Англии
Результаты матчей Кубка Англии
Фото — Getty Images
Произошли матчи в пределах 1/16 финала Кубка Англии.
Кубок Англии
1/16 финала, 27 января
<p style="text-align: center; "Ипсвич — Мэйдстоун 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 — 43 Рейнолдс, 1:1 — 56 Сармьенто, 1: 2 — 66 Корн
Эвертон — Лутон 1:2 (0:1)
Голы : 0:1 — 39 Миколенко (автогол), 1:1 — 55 Гаррисон, 1:2 — 90+6 Вудроу
Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко отыграл полный матч и отметился автоголом.
Лестер — Бирмингем 3:0 (0:0)
<p style="text-align: center;" Голы: 1:0 — 47 Варди, 2:0 — 72 Акгюн, 3:0 — 88 Прат
Лидс — Плимут 1:1 (1:0 )
Голы: 1:0 — 31 Энтони, 1:1 — 73 Рэнделл
Шеффилд Юнайтед — Брайтон 2:5 (2:2)
Голы: 0:1 — 14 Буонанотте, 0:2 — 29 Педро, 1:2 — 44 Хаммер, 2:2 — 45+8 Осула, 2:3 — 52 Педро, 2:4 — 67 Педро, 2:5 — 90+7 Велбек
Фулгэм — Ньюкасл 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 — 39 Лонгстофф, 0:2 — 61 Берн