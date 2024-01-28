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Футбол

Эвертон с Николаем уступил Лутону, Ньюкасл победил Фулгэм: результаты матчей Кубка Англии

Результаты матчей Кубка Англии

Фото — Getty Images

Произошли матчи в пределах 1/16 финала Кубка Англии.

Кубок Англии

1/16 финала, 27 января

<p style="text-align: center; "Ипсвич — Мэйдстоун 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 — 43 Рейнолдс, 1:1 — 56 Сармьенто, 1: 2 — 66 Корн

Эвертон — Лутон 1:2 (0:1)

Голы : 0:1 — 39 Миколенко (автогол), 1:1 — 55 Гаррисон, 1:2 — 90+6 Вудроу

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко отыграл полный матч и отметился автоголом.

Лестер — Бирмингем 3:0 (0:0)

<p style="text-align: center;" Голы: 1:0 — 47 Варди, 2:0 — 72 Акгюн, 3:0 — 88 Прат

Лидс — Плимут 1:1 (1:0 )

Голы: 1:0 — 31 Энтони, 1:1 — 73 Рэнделл

Шеффилд Юнайтед — Брайтон 2:5 (2:2)

Голы: 0:1 — 14 Буонанотте, 0:2 — 29 Педро, 1:2 — 44 Хаммер, 2:2 — 45+8 Осула, 2:3 — 52 Педро, 2:4 — 67 Педро, 2:5 — 90+7 Велбек

Фулгэм — Ньюкасл 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 — 39 Лонгстофф, 0:2 — 61 Берн

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