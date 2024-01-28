Хави принял решение покинуть Барселону в конце сезона

Хави объявил об уходе из Барселоны

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Главный тренер Барселоны Хави Эрнандес покинет команду в конце сезона.

Об этом он заявил после матча с Вильярреалом (3:5 ) в 22-м туре Ла-Лиги.

«В июне я покину клуб. Это решение мы обсудили с президентом, с представителями клуба. Барселоне нужна смена направления. Мы дошли до точки невозврата. Наступил время перемен. Как «шар», я считаю, что пора уходить. Я покину клуб 30 июня», — сказал Хави.