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Футбол

Игроки Барселоны определились, кого хотят видеть в должности тренера

Луис Энрике

Фото: twitter.com/SEFutbol

    • Игроки "Барселоны" в следующем сезоне хотят видеть Луиса Энрике на посту главного тренера. Об этом сообщает Sport.es.

    За информацией издания. Игроки "Барселоны" хотят, чтобы на пост главного тренера вернулся Луис Энрике. Он уже тренировал "Барсу" с 2014 по 2017 год. Сейчас же Луис Энрике — главный тренер "ПСЖ", его контракт рассчитан до 2025 года.

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    Напомним, после вчерашнего поражения от "Вильярреала" Хави Эрнандес объявил об уходе с поста главного тренера "Барселоны" в конце нынешнего сезона.

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