Ювентус определился, сколько готов предложить за Судакова

Туринский «Ювентус» летом планирует подписать полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова, сообщает Tuttomercatoweb.

Туринцам сообщили о том, что «Шахтер» хочет выручить от продажи футболиста не менее 30 миллионов евро, но начать торги итальянцы хотят с более низкого предложения.

Издание утверждает, что Судаков не является приоритетным кандидатом для трансфера у туринцев на лето.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство «Ювентуса» продолжает контактировать с «Шахтером» по покупке Судакова.