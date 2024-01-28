Кучеров уверенно идет на российский рекорд НХЛ. Он уже превзошел Буре и Малкина

Кучеров вернул себе лидерство в бомбардирской гонке сезона-2023/24

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports Шесть сезонов по 85 очков и больше.

Никита Кучеров сделал две голевые передачи в матче против «Нью-Джерси» (6:3) и вернул себе лидерство в бомбардирской гонке сезона-2023/24.

В 49 матчах российский форвард «Тампа-Бэй» набрал 85 очков и стал вторым хоккеистом в XXI веке, которому удалось добраться до этой отметки до конца января.

Для сравнения: в рекордном для себя (и для России) сезоне-2018/19 Никита завершил первый месяц года с 79 баллами.

Тем не менее Кучеров все еще уступает прошлогоднему графику Коннора Макдэвида. По итогам января у канадца было 92 очка, а по итогам регулярки — 153.

В шестой раз в карьере Кучеров набрал 85 очков за регулярный чемпионат. Это второй результат в истории российского хоккея.

У Павла Буре, Ильи Ковальчука и Евгения Малкина было по пять 85-очковых сезонов, у Артемия Панарина, Павла Дацюка и Сергея Федорова — по четыре.

Правда, от повторения рекорда Никиту отделяет минимум три года. И это при условии, что Александр Овечкин не вернется на супербомбардирские высоты.

В пятницу Кучеров совершил очередной шаг вверх в рейтинге лучших российских бомбардиров НХЛ. Форвард «Тампы» поднялся на девятое место, оставив позади самого результативного из наших защитников — Сергея Гончара.

Следующую цель — результат Вячеслава Козлова — Никита может покорить уже этой весной, а вот охота за Ильей Ковальчуком станет делом следующего сезона.

Из действующих игроков Кучерова опережают Александр Овечкин (16-е место в истории, 15 очков до топ-15) и Евгений Малкин (39-е место).

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