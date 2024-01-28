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Ливерпуль – Норвич. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Первый матч после анонса о том, что Клопп покидает «Ливерпуль»

Getty Images / Global Images Ukraine

    • На днях легендарный наставник "Ливерпуля" объявил о том, что покинет клуб после завершения этого сезона. Шансов у "Норвича" накануне этого матча и так было не очень много, но после подобного анонса они стали буквально призрачными.

    "Энфилд" должен красиво встретить своего тренера, а игроки должны обеспечить комфортную и желательно разгромную победу против команды из Чемпионшипа. Получится ли все это воплотить в жизнь?

    Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по киевскому времени в воскресенье, 28 января.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

    • Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

    Трансляция матча

    Ливерпуль – Норвич. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

    Ливерпуль – Норвич. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

    Ливерпуль – Норвич. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

    В эфире

    Ливерпуль – Норвич. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

    Трансляция матча «Ливерпуль» — «Норвич» Смотреть трансляцию

    Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

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