Футбол
ЛНЗ — Млада Болеслав 1:5: обзор матча
ЛНЗ уступил чешской Млади Болеслав в контрольном матче.
Следующий контрольный матч ЛНЗ сыграет 30 января против Словацко.
Контрольный матч 27 января
ЛНЗ (Черкассы) — Млада Болеслав (Млада-Болеслав, Чехия) 1:5
ЛНЗ: Пеньков (Кучеренко, 58) ; Насонов (Лопыренок, 58), Ковалев, Норенков, Стасюк – Пасич (Тищенко, 58), Бойко, Рыбалка (Банада, 66), Шестаков (Олейник, 58, Долинский, 87), Бар (Каплиенко, 46) – Прядун (Бессала, 58)
Напомним ЛНЗ подписал первого легионера в истории клуба.