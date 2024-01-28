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Футбол

﻿ЛНЗ — Млада Болеслав 1:5: обзор матча

ЛНЗ уступил чешской Млади Болеслав в контрольном матче.

Следующий контрольный матч ЛНЗ сыграет 30 января против Словацко.

Контрольный матч 27 января

ЛНЗ (Черкассы) — Млада Болеслав (Млада-Болеслав, Чехия) 1:5

ЛНЗ: Пеньков (Кучеренко, 58) ; Насонов (Лопыренок, 58), Ковалев, Норенков, Стасюк – Пасич (Тищенко, 58), Бойко, Рыбалка (Банада, 66), Шестаков (Олейник, 58, Долинский, 87), Бар (Каплиенко, 46) – Прядун (Бессала, 58)

 Напомним ЛНЗ подписал первого легионера в истории клуба.

champion.com.ua

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