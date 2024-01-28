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Футбол

Нападающий Брайтона забил в этом сезоне 10 голов с пенальти. Это рекорд среди топ-5 лиг

Еще ни разу не ошибся

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Во вчерашнем матче против "Шеффилд Юнайтед" нападающий "Брайтона" Жоао Педро оформил хет-трик. Два гола из трех он забил после ударов с пенальти.

    Всего в этом сезоне он реализовал 10 одиннадцатиметровых выстрелов во всех турнирах. Как сообщает Opta, это самый лучший показатель среди всех футболистов из топ-5 европейских лиг.

    Педро – первый футболист АПЛ с сезона 2020/21, сумевший забить 10 голов с пенальти. Тогда это сделал Бруно Фернандеш (13).

    Он ни разу не промахнулся с отметки. Более того, в его карьере еще не было нереализованного пенальти (13 из 13).

    В этом сезоне Педро забил 18 голов в 30 матчах. Он является текущим лучшим бомбардиром Кубка Англии, Лиги Европы, а также у него наибольшее количество забитых среди игроков "Брайтона" в АПЛ (7).

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