Футбол
Сельта Виго – Жирона. АУДИО онлайн трансляция матча 22-го тура Ла Лиги
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Жирона
UA-Футбол организует комментарий поединка 22-го тура чемпионата Испании между "Сельтой Виго" и "Жироной".
Читайте такжеУ Барселоны нет денег, чтобы назначить нового тренера во время сезона — Источник
Отставание от "Реала" – всего два очка. Украинская, ой, простите, каталонская команда обязана продолжать гонку с мадридцами, раз уж главная команда региона ("Барселона") этого сделать не может. Традиционно спрашиваем: забьет ли Артем Довбик? Отдаст ли результативную передачу Виктор Цыганков? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 28 января – в 14:55 по киевскому времени.
Комментатор: Владимир Зуев