Шахтер – Марибор 0:0: обзор матча

Команды провели два тайма по 60 минут

Донецкий Шахтер провел третий контрольный матч на сборе в Турции, сыграв вничью с Марибором.

Шахтер — Марибор 0:0

Шахтер, старт на 1-й тайм: Потрошитель, Педринью, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Бондаренко, Судаков, Криськив, Зубков, Сикан, Кевин

Шахтер, старт на 2-й тайм: Твардовский, Гочолеишвили, Лемкин, Ракицкий, Азаров, Назарина, Очеретько, Цуканов, Швед, Невертон, Эгиналду

Раньше Шахтер на собрании победил Лех (3:1) и Пюник (2:0).

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