«Теперь вы понимаете, почему его выбрали в первом раунде драфта». Еще один российский защитник дебютировал в НХЛ

Российский защитник Мухамадуллин дебютировал в НХЛ

Шакир Мухамадуллин. Фото USA Today Sports

Шакир Мухамадуллин. Фото USA Today Sports 1/2 Шакир Мухамадуллин провел первый матч за «Сан-Хосе».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Баффало» — 2:5 (2:2, 0:1, 0:2)

Голы: Власик — 3 (Эклунд, Эмберсон), 8:06 — 1:0. Рутта — 2 (Эклунд), 10:42 — 2:0. Петерка — 17 (Козенс, Пауэр), 14:14 — 2:1. Гринуэй — 6 (Так, Миттельштадт), 18:01 — 2:2. Так — 14 (Миттельштадт), 21:36 — 2:3. Петерка — 18 (Козенс, Куинн), 44:33 — 2:4. Козенс — 10 (п.в.), 55:44 — 2:5.

Вратари: Кяхкенен — Луукконен.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 25 (12+6+7) — 36 (10+13+13).

Наши: Барабанов (19.18/1/-2), Мухамадуллин (19.21/3/0), Охотюк (16.53/1/-3) — -.

28 января. Сан-Хосе. SAP Center. 17 435 зрителей

Дебют Шакира Мухамадуллина в НХЛ за ужасный «Сан-Хосе» напрашивался уже давно. Один из самых интересных российских атакующих защитников поколения по-настоящему результативно играл в первых двух парах не менее бедового фарм-клуба «Шарс», забирал огромное игровое время в большинстве и регулярно получал хорошую прессу от тренеров. Однако «Акулы», скребущие дно и ведущие борьбу только за Маклина Селебрини, поднимать 22-летнего парня из Уфы в основу не торопились и не форсировали его дебют.

«К сожалению, пока мой летний прогноз оправдывается. В линии обороны «Шаркс» жесткая конкуренция, Мухамадуллина пока видят в АХЛ. Но, как говорится, Москва не сразу строилась. Шакир заряжен, сражается, надеется на лучшее.

Считаю, что в нынешней расстановке «Салавата» Мухамадуллин мог бы патрулировать все большинство, играть по 20-25 минут в первой паре. Это был бы огромный опыт для молодого таланта! И большой плюс для Уфы. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в «Сан-Хосе». Нам с Шакиром как двум защитникам было что обсудить. Наметили возможные сценарии«, — не совсем одобрял решение уехать за океан экс-защитник «Шаркс» Андрей Зюзин.

Фото USA Today Sports

В каком месте бывший тренер «Салавата Юлаева» увидел «жесткую конкуренцию» в команде Дэвида Куинна, понятно только ему. Абсолютно никудышная линия обороны с Таем Эмберсоном, Джейкобом Макдональдом, Генри Траном, Кайлом Берроузом, Яном Руттой, Марио Ферраро, Мэттом Беннингом и переплаченным ветераном Марком-Эдуаром Власиком по своему среднему уровню защиты могла бы соревноваться разве что с поролоновым замком из известного мема.

Передержка Мухамадуллина в «Барракуде» с его 26 (5+21) очками в 39 матчах выглядела не иначе как желанием не мешать намеренному танкингу и падению за первым пиком ближайшего драфта. Но после того, как у «Шаркс» несколько лет назад загремел в лазарет король блокшотов Ферраро, составивший компанию Макдональду, Беннингу и Трану, босс «Акул» Майк Грир наконец-то решился достать из АХЛ россиянина, который этой ночью дебютировал в домашней встрече с «Баффало».

Каким получился дебют Шакира? Выдающимся его точно не назовешь. Получив место слева во второй паре с Руттой, он сыграл против «Сэйбрз» 19 минут, успев сделать четыре броска по чужим воротам и два блокшота. Причем потревожил Укко-Пекку Луукконена выстрелом с ползоны он в первой же смене.

Помимо этого, Мухамадуллин несколько раз сыграл во второй спецбригаде большинства и успел заработать плюс в начале матча, оказавшись на льду в момент гола чешского партнера по обороне. Вот только уже в начале второго периода он помножил его на ноль, не сумев вытолкнуть с пятака Джордана Гринуэя и закрыв обзор собственному голкиперу во время победной шайбы Алекса Така.

В итоге, начав за здравие с двух быстрых голов, «Сан-Хосе» полностью провалил второй и третий период. И после будничного для «Шаркс» поражения журналистам оставалось только пытать игроков хозяев на тему дебюта башкирского защитника.

«Когда вы видите его, то думаете о таких парнях, как Даути и Хейсканен. Я не сравниваю его с этими парнями. Но эти парни играют практически без нервов и сердцебиения. Кое-что из этого есть в игре Шакира», — расхвалил его вернувшийся недавно в состав «Акул» Логан Кутюр.

Не обделил вниманием уфимца и главный тренер Дэвид Куинн: «Выглядел ли Мухамадуллин как готовый защитник уровня НХЛ? Да, он точно показал это сегодня. Мне понравилась его первая смена — он подкатился и нанес бросок. Шакир сыграл уравновешенно. Теперь вы понимаете, почему его выбрали в первом раунде драфта».

А еще американский коуч четко обозначил, над чем ему предстоит работать в ближайшее время: «Ему не нужно концентрироваться на чем-то конкретном. Просто у него идет акклиматизация во всех аспектах. Ему нужно понять, как лучше использовать свое тело на уровне НХЛ. Он высокий, но все еще худощавый парень. Шакиру еще только предстоит понять, как лучше использовать клюшку в отборе и располагаться при позиционной обороне. Но для первой игры в НХЛ он делал эти вещи хорошо».

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