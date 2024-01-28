Футбол
Ювентус сыграл вничью с Эмполи, Милан потерял победу над Болоньей: результаты 22 тура Серии А
Результаты 22 тура Серии А Ювентус сыграл вничью из Эмполи, Милан потерял победу над Болоньей: результаты 22 тура Серии А
Состоялись матчи в рамках 22-го тура итальянской Серии А.
Чемпионат Италии — Серия А
22 тур, 27 января
Аталанта — Удинезе 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 — 33 Миранчук, 2:0 — 45+1 Скамакка
Ювентус — Эмполи 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 — 50 Влахович, 1:1 — 70 Больданцы
Милан — Болонья 2:2 (1:1)
Голы: 0:1 — 29 Зиркзе, 1:1 — 45 Лофтус-Чик, 2:1 — 83 Лофтус- Чик, 2:2 — 90+2 Орсолини