Ювентус сыграл вничью с Эмполи, Милан потерял победу над Болоньей: результаты 22 тура Серии А

Результаты 22 тура Серии А Ювентус сыграл вничью из Эмполи, Милан потерял победу над Болоньей: результаты 22 тура Серии А

Состоялись матчи в рамках 22-го тура итальянской Серии А.

Чемпионат Италии — Серия А

22 тур, 27 января

Аталанта — Удинезе 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 — 33 Миранчук, 2:0 — 45+1 Скамакка

Ювентус — Эмполи 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 — 50 Влахович, 1:1 — 70 Больданцы

Милан — Болонья 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 — 29 Зиркзе, 1:1 — 45 Лофтус-Чик, 2:1 — 83 Лофтус- Чик, 2:2 — 90+2 Орсолини

champion.com.ua