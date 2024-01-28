В этот раз победил не гранд. Обидчик Бенфики проиграл финал Кубка португальской лиги

Впервые за четыре года победила «Брага»

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Вчера вечером прошел финальный поединок Кубка лиги Португалии. На стадионе в Лейрии встретились "Брага" и "Эшторил".

Команда обменялась голами в первом тайме. На шестой минуте счет открыл "Эшторил" благодаря голу Кассиано с пенальти. На 20-й минуте равенство на табло установил нападающий сборной Португалии Рикарду Орта.

Все дошло до серии послематчевых одиннадцатиметровых. Девять из десяти ударов были забиты, однако последний выстрел оказался неточным. Удар футболиста "Эшторила" Тьягу Араужу полетел выше ворот.

Для "Браги" это первый за четыре года трофей Кубка лиги и третий в истории в целом. В двух финалах команда из одноименного города Брага уступала. Для "Эшторила" серебряные медали Кубка лиги – это высшее достижение, к которому команда пришла впервые.

Добавим, что на групповом этапе турнира "Эшторил" победил "Порту" (3:1), а в полуфинале одолел "Бенфику" в серии пенальти. "Брага" в 1/2 финала встречалась со "Спортингом" и выиграла со счетом 1:0.

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