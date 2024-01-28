«Вашингтон» уступил «Далласу» в овертайме, у Овечкина гол и результативный пас

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

«Вашингтон» на выезде проиграл «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5 ОТ.

«Кэпиталз» уступали со счетом 2:4 за две минуты до конца третьего периода, затем нападающий и капитан столичной команды Александр Овечкин забросил шайбу и сделал результативную передачу на Дилана Строума, который сравнял счет и перевел игру в овертайм. Еще один российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился двумя голевыми пасами.

Победную шайбу в дополнительное время забросил защитник «Далласа» Томас Харли.

«Даллас» одержал третью победу кряду и идет на третьей строчке Западной конференции с 66 очками в 49 играх.

«Вашингтон» потерпел четвертое поражение подряд и занимает десятое место в таблице Восточной конференции с 51 очком в 47 матчах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Вашингтон» — 5:4 ОТ (2:1, 1:1, 1:2, 1:0)

Голы: Манта — 15 (Кузнецов, Карлсон), 9:40 — 0:1. Джонстон — 14 (Хинтц, Хейсканен), 10:44 — 1:1. Харли — 11 (Бенн, Стил), 11:07 — 2:1. Сандин — 1 (Обе-Кубель, ван Римсдайк), 26:24 — 2:2. Марчмент — 16 (бол., Сегин, Хейсканен), 31:00 — 3:2. Дюшен — 17 (Марчмент, Сегин), 42:24 — 4:2. Овечкин — 9 (бол., Кузнецов, Строум), 58:00 — 4:3. Строум — 19 (Манта, Овечкин), 59:17 — 4:4. Харли — 12 (Робертсон, Дюшен), 63:27 — 5:4.

Вратари: Эттингер — Линдгрен (57:17 — 58:00, 58:47 — 59:17).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 35 (11+15+8+1) — 26 (7+6+13+0).

Наши: Дадонов (11.09/0/-1) — Кузнецов (18.11/1/+2), Овечкин (19.32/4/-2).

27 января. Даллас. American Airlines Center.

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