Азербайджанский журналист Расим Мовсумзаде собрал самые яркие достижения легендарного Кайзера Франца, недавно отошедшего в засветы, напоминая и противостояние с немцем своего выдающегося земляка Анатолия Банишевского.

Самыми молодыми игроками среди полуфиналистов чемпионата мира 1966 года были 20-летние Анатолий Банишевский. «золотой игрок» Азербайджана в составе сборной советского союза, и Франц Бекенбауэр из Западной Германии.

Их команды играли друг против друга за выход в финал мундиаля и часто подключавшегося к атакам Бекенбауэра удалось забить классный гол Льву Яшину: после розыгрыша углового он мощным ударом из-за пределов штрафной пробил в ближний угол. Позже молодой защитник получил предупреждение за брутальную игру.

<iframe width="100" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Hb88YEgYsQs?si=e5F-ylgRXTWernEh&start=131" title="YouTube video player" frameborder="0 allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" ФРГ – срср

Относительно Банишевского, в начале второго тайма в штрафной площадке сборной ФРГ «он был откровенно сбит, но судья назначил за это угловой удар». иронически комментировала этот эпизод советская пресса.

Сборная СССР весь второй тайм провела в меньшинстве и проиграла. Вот статистика матча ФРГ – СССР (2:1): удары в ворота 11-4, нарушение правил 19-18, вне игры 2-0, предупреждение 1-1, удаление 0-1.

<img title= "Единственный защитник, дважды выигравший Золотой мяч" src="/wp-content/uploads/2024/01/1d42ce06fb15381c14fdccb51d681cd2.png" alt="Единственный защитник, дважды выигравший Золотой

Анатолий Банишевский и Франц Бекенбауэр

Известный лайнсмен Тофик Бахрамов, еще один азербайджанский представитель на чемпионате мира 1966 года, вместе с главным рефери засчитали в финале мундиаля гол англичан, который до сих пор вызывает споры и дискуссии, и сыгравший значительную роль в поражении немцев. Германия –ndash; Англия –ndash; 2:4 в дополнительное время, и бундестим завершил турнир без золотых медалей.

<img title="Единственный защитник, дважды выигравший Золотой мяч" src="/wp-content/uploads/2024/01/8e9bc24fc90fc8637f1dc515254f5dd1.png" alt="Единый защитник,"Золотой мяч"

Германия перед началом финального матча Кубка мира-1966

Через восемь лет Бекенбауэру уже в качестве капитана сборной удалось выиграть чемпионат мира , состоявшемся на его родине. На 2 года ранее он стал чемпионом Европы 1972 года. В финале немцы обыграли советских футболистов, на этот раз с более ощутимым преимуществом –. 3:0.

Банишевский был главным чаянием в атаке той сборной СССР: по указанию тренера при штрафных вся команда, кроме него, должна была отходить к своим воротам, а при назначении пенальти, выполнять его должен был именно форвард «Нефтчи». Однако за весь матч Банишевский только раз был близок к голу: на прострел Владимира Онищенко с левого фланга он так и не успел. В результате Банишевского признали одним из виновников того поражения и больше не приглашали в сборную, несмотря на его весомый вклад в победу над югославами в Москве, благодаря которой советская команда вышла в финальную четверку Евро-72.

<img title="Единственный защитник, дважды выигравший Золотой мяч" src="/wp-content/uploads/2024/01/98d6d095805df3bdf2b175c53024a607.png" alt="Единый защитник,"Золотой мяч"

Кайзер Франц с Кубком мира-1974

Между тем Бекенбауэр продолжал получать новые титулы.

С 1974 по 1976 год он выиграл три Кубка европейских чемпионов подряд с «Баварией». последняя победа сделала его первым игроком, выигравшим три Кубка чемпионов в статусе капитана клуба.

Франц стал первым капитаном, выигравшим чемпионаты мира и Европы на уровне сборных, а также Кубок чемпионов на клубном уровне.

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Немец также является первым человеком, выигравшим титул чемпиона мира и как капитан сборной, и как главный тренер (Кубок мира-1990).

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Франц Бекенбауэр с Кубком мира как главный тренер сборной Германии

Бекенбауэр, получавший «Золотой мяч» из 1972-го до 1976-го – единственный защитник, удостоенный этой престижной награды более одного раза.

Всего он входил в число претендентов на «Золотой мяч» 12 раз — такое же количество и у другой легенды Иоганна Кройфа (их по этому показателю смогли обойти Криштиану Роналду и Лионель Месси). Немец пытался быть объективным, когда говорил о голландце, с которым они конкурировали за звание «Лучшего» в семидесятых годах прошлого века, хотя и играли на разных позициях: «Иоганн был лучшим, но я выиграл чемпионат мира».

Когда в 2020 году издание «France Football» определяло «Команду мечты «Золотого мяча», составленную из лучших футболистов за все времена, как член жюри я тоже голосовал за него. По итогам голосования, Бекенбауэр был избран лучшим центральным защитником: он опередил в опросе таких выдающихся игроков, как Франко Барези, Серхио Рамос, Фабио Каннаваро, Бобби Мур, Даниэль Пассарелла, Марсель Десаи, Рональд Куман, Матиас Заммер, Гаэтано Ширеа.

В отличие от Банишевского, оставившего наш мир в возрасте 51 года, Бекенбауэр прожил 78 лет.

Хотя он сам официально об этом не заявлял, но Кайзер Франц не был бы против стать президентом ФИФА или УЕФА, но работать на этих должностях ему не суждено. что имя Бекенбауэра было причастно к коррупционному скандалу ФИФА, он останется одним из лучших футболистов в истории.

Расим Мовсумзаде

champion.com.ua