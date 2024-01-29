Есть много вещей, в которых я могу его понять. Бывший тренер Барселоны — об уходе Хави

Вальверде высказался об уходе Хави из каталонского клуба

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Бывший тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался об уходе Хави из каталонского клуба в конце сезона-2023/2024.

"Каждый должен принимать свои собственные решения. Я знаю, как это — быть тренером "Барселоны" и как там все устроено. Не стоит забывать, что Хави является тренером-чемпионом этой лиги и как игрок "Барсы" выиграл все. Он принял это решение и считает, что это в его интересах. Есть много вещей, в которых я могу его понять", — приводит слова Вальверде Mundo Deportivo.

Хави возглавил "Барселону" в ноябре 2021 года. Под руководством 44-летнего специалиста клуб выиграл чемпионат Испании (2022/2023) и Суперкубок Испании (2022/2023). Контракт Хави с клубом был рассчитан до лета 2025 года.

После 22 туров "Барселона" занимает четвертое место в Ла Лиге с 44 очками. Лидирует в чемпионате "Жирона" (55 очков).

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