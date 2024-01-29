Жирона с Цыганковым и Довбиком одолела Сельту: результаты матчей 22 тура Ла-Лиги

В 22 туре испанской Ла-Лиги Жирона праздновала выездную победу над Сельтой, Кадис сыграл вничью с Атлетиком, Севилья — с Осасуной, а Атлетико победил Валенсию.

Чемпионат Испании — Ла-Лига 22 тур, 28 января

Сельта — Жирона 0 :1 (0:1)

Гол: 0:1 — 20 Порту

Украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбык вышли в стартовом составе Жироны. Цыганкова была заменена на 83-й минуте. Оба украинца результативными действиями не отметились.

Кадис — Атлетик 0:0

Севилья — Осасуна 1:1 (1:0)

Голлы: 1:0 — 24 Ромеро, 1:1 — 55 Будимир

Атлетико — Валенсия 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 — 45+4 Лино, 2:0 — 57 Депай

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