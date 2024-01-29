«Коламбус» уступил «Сиэтлу», Чинахов сделал дубль

Фото USA Today Sports

«Сиэтл» дома обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У хозяев дважды забросил Джордан Эберле, по одному голу у Джареда Маккэнна и Брэндона Танева. У гостей отличился дублем Егор Чинахов.

«Сиэтл» занимает десятое место в таблице Западной конференции НХЛ с 52 очками в 49 матчах.

«Коламбус» идет на 15-й строчке «Востока» с 40 очками в 48 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Коламбус» — 4:2 (3:0, 0:0, 1:2)

Голы: Эберле — 8 (бол., Бьоркстранд, Данн), 12:40 — 1:0. Маккэн — 20 (Эберле, Татар), 16:04 — 2:0. Эберле — 9 (бол., Маккэн, Бьоркстранд), 17:58 — 3:0. Чинахов — 13 (Северсон, Годро), 47:12 — 3:1. Чинахов — 14, 55:58 — 3:2. Танев — 5 (п.в.), 59:47 — 4:2.

Вратари: Даккорд — Тарасов (57:34 — 59:47).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 28 (10+8+10) — 32 (8+6+18).

Наши: — — Воронков (11.54/1/0), Марченко (15.56/3/-1), Проворов (18.54/1/-1), Чинахов (18.25/6/+1).

29 января. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».

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