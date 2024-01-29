Никита Кучеров. Фото USA Today Sports

Форвард «Тампы» Никита Кучеров признан лучшим игроком недели в НХЛ.

В период с 21 по 28 января российский нападающий провел 3 матча в НХЛ, в которых набрал 9 (4+5) баллов при показателе полезности «+7». Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид признан второй звездой недели, а левый крайний «Флориды» Мэттью Ткачук — третьей.

В текущем сезоне Кучеров провел 49 матчей, в которых набрал 85 (32+53) очков. Форвард лидирует в гонке бомбардиров сезона.

Источник