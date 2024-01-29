Футбол
Лион нацелился на трансфер хавбека Ноттингема Фореста
Орель Мангаля заинтересовал французский клуб
skysports.
"Лион" заинтересован в подписании полузащитника "Ноттингема Фореста" Ореля Мангаля.
По информации издания L'Équipe, французский клуб ищет усиление для своей команды, поэтому они заинтересовались 25-летним игроком. Но пока детали переговоров неизвестны.
Орель Мангаля в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 19 матчей, в которых забил 1 гол.
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