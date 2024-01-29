Футбол
Мадридское дерби для Лунина, Зинченко и Мудрик — против Ливерпуля. Расписание футбола на 29-е января — 4-е февраля
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График топ-матчей
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Первый месяц нового календарного года стремительно подходит к завершению. А это значит, что мы вскоре вступим в месяц, в котором будет возобновление Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций, УПЛ. Но это будет ближе к середине и концу февраля.
Сейчас же говорим о конце января и первых днях нового месяца. Здесь будет футбол в национальных чемпионатах, а также стадии плей-офф на КАН-2024 и Кубке Азии 2023. Обо всех топ-матчах – ниже в подборке.
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Понедельник, 29-е января
Больше всего нас здесь интересует матч "Бенфики", которая не сыграла на выходных из-за своей занятости в кубковых турнирах. Так еще лучше – будем меньше распылять силы и получим больше возможности уделить внимание Трубину. Также некоторые игры будут в топ-чемпионатах. В частности, в Италии "Рома" продолжит учиться жить без Жозе Моуриньо.
Вторник, 30-е января
В Англии в последнее время акценты полностью были смещены на кубки. Но возвращается и АПЛ. Во вторник будут сыграны сразу пять матчей. Также игры будут на Кубке Азии и Кубке Африканских наций.
Среда, 31-е января
В среду будет огненный матч в АПЛ – "Ливерпуль" сыграет против "Челси". У нашего Михаила Мудрика наверняка будет шанс. Как и у Егора Ярмолюка за "Брентфорд" – против "Тоттенхэма". В Испании "Барселона" сыграет против "Осасуны", а на Кубке Азии будет интересное противостояние между Бахрейном и Японией.
Четверг, первое февраля
Выделяем три топ-матча – каждый из них заслуживает внимания. Особенно те, где потенциально могут сыграть украинцы. Например, за "Борнмут". И за "Реал".
Пятница, второе февраля
По матчу из четырех топ-чемпионатов – как вам такая программа? Обращаем особое внимание на Лигу 1, где "Страсбур" сыграет против ПСЖ. Да, Соболь уже переехал оттуда, но матч выглядит очень перспективно в плане борьбы. В Испании продолжает борьбу за высокие позиции "Атлетик". В Италии сыграет всегда непредсказуемая "Фиорентина".
Суббота, третье февраля
Суббота, традиционно – самый насыщенный день недели. Футбола будет много. Футбола разнообразного. Можно выбирать что угодно из европейских топ-лиг. Точно не стоит пропускать матчей с участием "Эвертона", "Валенсии", "Жироны", "Эмполи", "Дженоа" – там есть шанс увидеть украинцев. Собственно, в Серии А Коваленко может сыграть против Малиновского – было бы весело. А еще есть "Арука" в Португалии, где выступает наш Богдан Милованов…
Воскресенье, четвертое февраля
Воскресенье будет горячее. Максимально горячее. "Арсенал" против "Ливерпуля", "Челси" против "Вулверхэмптона", "Реал" против "Атлетико", "Интер" против "Ювентуса", "Лион" против "Марселя" и многое другое. А еще же есть "Бенфика". Больше всего внимания уделяем тем командам, где есть украинцы. Собственно, Трубин, Лунин, Мудрик, Зинченко, Забарный не дадут заскучать.