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Футбол

Мадридское дерби для Лунина, Зинченко и Мудрик — против Ливерпуля. Расписание футбола на 29-е января — 4-е февраля

График топ-матчей

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Первый месяц нового календарного года стремительно подходит к завершению. А это значит, что мы вскоре вступим в месяц, в котором будет возобновление Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций, УПЛ. Но это будет ближе к середине и концу февраля.

    Сейчас же говорим о конце января и первых днях нового месяца. Здесь будет футбол в национальных чемпионатах, а также стадии плей-офф на КАН-2024 и Кубке Азии 2023. Обо всех топ-матчах – ниже в подборке.

    Все самые яркие моменты матчей в режиме Live в Telegram UA-Football

    Понедельник, 29-е января

    Больше всего нас здесь интересует матч "Бенфики", которая не сыграла на выходных из-за своей занятости в кубковых турнирах. Так еще лучше – будем меньше распылять силы и получим больше возможности уделить внимание Трубину. Также некоторые игры будут в топ-чемпионатах. В частности, в Италии "Рома" продолжит учиться жить без Жозе Моуриньо.

  • Ирак — Иордания. 13:30. Кубок Азии
  • Катар — Палестина. 18:00. Кубок Азии
  • Кабо-Верде — Мавритания. 19:00. КАН-2024. MEGOGO
  • "Эштрела" — "Бенфика". 20:45. Примейра. MEGOGO
  • "Салернитана" — "Рома". 21:45. Серия А. MEGOGO
  • "Хетафе" — "Гранада". 22:00. Примера. MEGOGO
  • Сенегал — Кот-д'Ивуар. 22:00. КАН-2024. MEGOGO

    • Вторник, 30-е января

    В Англии в последнее время акценты полностью были смещены на кубки. Но возвращается и АПЛ. Во вторник будут сыграны сразу пять матчей. Также игры будут на Кубке Азии и Кубке Африканских наций.

  • Узбекистан — Таиланд. 13:30. Кубок Азии
  • Саудовская Аравия — Южная Корея. 18:00. Кубок Азии
  • Мали — Буркина-Фасо. 19:00. КАН-2024. MEGOGO
  • "Ноттингем" — "Арсенал". 21:30. АПЛ. Setanta Sports
  • "Фулхэм" — "Эвертон". 21:45. АПЛ. Setanta Sports
  • Марокко — ЮАР. 22:00. КАН-2024. MEGOGO
  • "Астон Вилла" — "Ньюкасл". 22:15. АПЛ. Setanta Sports

    • Среда, 31-е января

    В среду будет огненный матч в АПЛ – "Ливерпуль" сыграет против "Челси". У нашего Михаила Мудрика наверняка будет шанс. Как и у Егора Ярмолюка за "Брентфорд" – против "Тоттенхэма". В Испании "Барселона" сыграет против "Осасуны", а на Кубке Азии будет интересное противостояние между Бахрейном и Японией.

  • Бахрейн — Япония. 13:30. Кубок Азии
  • Иран — Сирия. 18:00. Кубок Азии
  • "Барселона" — "Осасуна". 20:00. Примера. MEGOGO
  • "Манчестер Сити" — "Бренли". 21:30. АПЛ. Setanta Sports
  • "Тоттенхэм" — "Брнетфорд". 21:30. АПЛ. Setanta Sports
  • "Атлетико" — "Райо Вальекано". 22:00. Примера. MEGOGO
  • "Ливерпуль" — "Челси". 22:15. АПЛ. Setanta Sports

    • Четверг, первое февраля

    Выделяем три топ-матча – каждый из них заслуживает внимания. Особенно те, где потенциально могут сыграть украинцы. Например, за "Борнмут". И за "Реал".

  • "Вест Хэм" — "Борнмут". 21:30. АПЛ. Setanta Sports
  • "Хетафе" — "Реал". 22:00. Примера. MEGOGO
  • "Вулверхэмптон" — "Манчестер Юнайтед". 22:15. АПЛ. Setanta Sports

    • Пятница, второе февраля

    По матчу из четырех топ-чемпионатов – как вам такая программа? Обращаем особое внимание на Лигу 1, где "Страсбур" сыграет против ПСЖ. Да, Соболь уже переехал оттуда, но матч выглядит очень перспективно в плане борьбы. В Испании продолжает борьбу за высокие позиции "Атлетик". В Италии сыграет всегда непредсказуемая "Фиорентина".

  • Нигерия — Ангола. 19:00. КАН-2024. MEGOGO
  • "Хайденхайм" — "Боруссия" (Дортмунд). 21:30. Бундеслига. Setanta Sports
  • "Лечче" — "Фиорентина". 21:45. Серия А. MEGOGO
  • "Атлетик" — "Мальорка". 22:00. Примера. MEGOGO
  • "Страсбур" — ПСЖ. 22:00. Лига 1. MEGOGO
  • ДР Конго — Гвинея. 22:00. КАН-2024. MEGOGO

    • Суббота, третье февраля

    Суббота, традиционно – самый насыщенный день недели. Футбола будет много. Футбола разнообразного. Можно выбирать что угодно из европейских топ-лиг. Точно не стоит пропускать матчей с участием "Эвертона", "Валенсии", "Жироны", "Эмполи", "Дженоа" – там есть шанс увидеть украинцев. Собственно, в Серии А Коваленко может сыграть против Малиновского – было бы весело. А еще есть "Арука" в Португалии, где выступает наш Богдан Милованов…

  • "Эвертон" — "Тоттенхэм". 14:30. АПЛ. Setanta Sports
  • "Валенсия" — "Альмерия". 15:00. Примера. MEGOGO
  • "Эмполи" — "Дженоа". 16:00. Серия А. MEGOGO
  • "Бавария" — "Боруссия" Менхенгладбах. 16:30. Бундеслига. Setanta Sports
  • "Дармштадт" — "Байер". 16:30. Бундеслига. Setanta Sports
  • "Брайтон" — "Кристал Пэлас". 17:00. АПЛ. Setanta Sports
  • "Портимоненсе" — "Арука". 17:30. Примейра. MEGOGO
  • "Алавес" — "Барселона". 19:30. Примера. MEGOGO
  • "Жирона" — "Реал Сосьедад". 22:00. Примера. MEGOGO
  • "Нант" — "Ланс". 22:00. Лига 1. MEGOGO

    • Воскресенье, четвертое февраля

    Воскресенье будет горячее. Максимально горячее. "Арсенал" против "Ливерпуля", "Челси" против "Вулверхэмптона", "Реал" против "Атлетико", "Интер" против "Ювентуса", "Лион" против "Марселя" и многое другое. А еще же есть "Бенфика". Больше всего внимания уделяем тем командам, где есть украинцы. Собственно, Трубин, Лунин, Мудрик, Зинченко, Забарный не дадут заскучать.

  • "Борнмут" — "Ноттингем". 16:00. АПЛ. Setanta Sports
  • "Манчестер Юнайтед" — "Вест Хэм". 16:00. АПЛ. Setanta Sports
  • "Челси" — "Вулверхэмптон". 16:00. АПЛ. Setanta Sports
  • "Наполи" — "Верона". 16:00. Серия А. MEGOGO
  • "Арсенал" — "Ливерпуль". 18:30. АПЛ. Setanta Sports
  • "Лейпциг" — "Унион". 18:30. Бундеслига. Setanta Sports
  • "Бенфика" — "Жил Висенте". 20:00. Примейра. MEGOGO
  • "Интер" — "Лацио". 21:45. Серия А. MEGOGO
  • "Лион" — "Марсель". 21:45. Лига 1. MEGOGO
  • "Реал" — "Атлетико". 22:00. Примера. MEGOGO

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