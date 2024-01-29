Мануэль Нойер: Безусловно, Клопп является потенциальным кандидатом на пост главного тренера Баварии

фото — Getty Images

Голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер заявил, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп является потенциальным кандидатом на работу в немецком клубе.

"Я думаю, что это зависит от него. Я не думаю, что "Бавария" будет против назначения Клоппа. Я считаю, что он, безусловно, является потенциальным кандидатом, который мог бы работать в "Баварии" в какой-то момент.

Захочет ли он это сделать, конечно, решать ему. Возможно, он хочет сначала отдохнуть. Возможно, он больше не хочет заниматься футбольными делами. Предполагаю, что в какой-то момент он может стать тренером национальной сборной. Конечно, это во многом зависит от него", — цитирует Нойера Bild.