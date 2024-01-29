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Футбол

Наставник Марокко добился отмены дисквалификации на Кубке Африки

Радостная новость для марокканцев

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги получил разрешение присутствовать на скамейке запасных своей команды на матче 1/8 финала против Южной Африки на Кубке африканских наций 2023 года после того, как его двухматчевая дисквалификация была снята после апелляции.

    По информации BBC, Конфедерация африканского футбола (CAF) дисквалифицировала Реграги на четыре встречи (две из них — условно) после конфликта с бывшим защитником "Ньюкасла" Шанселем Мбемба в матче против ДР Конго (1:1)

    Их конфликт вызвал драку с участием игроков и персонала обеих сборных, которая длилась несколько минут.

    Марокканская футбольная ассоциация (RMFF) заявила, что подаст апелляцию на решение, "которое она считает неправильным". Во время ее рассмотрения Реграги был вынужден пропустить матч против Замбии (1:0).

    Кроме того, RMFF получила дополнительный штраф в размере 10 000 долларов США за использование болельщиками Марокко дымовых шашек во время поединка.

    Встреча между Марокко и ЮАР состоится завтра, 30 января, в 22:00.

    www.ua-football.com

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